شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقي للسلة: الأهلى من أكثر الأندية شعبية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام الحريري، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السلة، أن رئيس الاتحاد الدولى يوجه الشكر إلى القائمين على بطولة الـbal المقرر إقامتها غدا بالقاهرة، نظرا لاهتمامهم بها، والحرص على خروجها فى أفضل صورة.

وأضاف الحريري فى المؤتمر الصحفى للبطولة أن الأهلى يخوض البطولة لأول مرة، لكنه قادر على تقديم أفضل ما لديه، حيث إنه من أكثر الأندية شعبية فى أفريقيا، بجانب الزمالك. وأشار الحريري إلى أن البطولة ستكون ممتعة للغاية فى ظل قوة الفرق المتنافسة بها.

وعن إقامة النهائيات فى القاهرة قال الحريرى إن القرار بيد الـ bal، وذلك بعد تقييم ما تم فى المباريات عقب انتهاء هذه المرحلة من البطولة.