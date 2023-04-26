زلزال يضرب ميت عقبة بعد عزل رئيس الزمالك .. مرتضى منصور يبحث عن منصب جديد في النادي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي سيجتمع خلال الأيام لحسم منصب القائم بأعمال النادي، خلفا للمستشار مرتضى منصور وفقا لما نشره مصراوي.

يأتي ذلك عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعزله من رئاسة النادي.

وقال المصدر ، إن الأسماء المطروحة لتولي منصب القائم بالأعمال تشمل: أحمد مرتضى منصور أو سليمان وهدان.

وأشار إلى أنه من المحتمل تعيين مرتضى منصور مستشارا قانونيا لمجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏