بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الفريق قد أدى مرانه على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، قبل السفر إلى المغرب

لخوض المباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

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