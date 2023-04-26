موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الزمالك مواجهة جديدة تحت قيادة مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أمام سيراميكا مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

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تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، والتى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 24 مباراة، حيث فاز الزمالك في 11 لقاء

وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 24هدفاً آخر.

ترتيب سيراميكا في الدوري

يحتل فريق سيراميكا المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز أبناء معين الشعباني في 6 مباريات وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.