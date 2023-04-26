مرتضى منصور يكشف سبب غلق بوابات نادي الزمالك (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب غلق بوابات النادي أمس الثلاثاء، وانتشار أنباء بمنعه من الدخول.

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وقال مرتضى منصور : "أبواب النادي تُغلق في الأيام العادية في تمام العاشرة مساءً، وفي أيا العطلات والأعياد في الحادية عشر، وما تم اليوم أمر طبيعي وتنفيذًا للائحة والقوانين، أبواب الأندية تٌغلق عند العاشرة مساءً في

كافة أنحاء مصر".

ونفى مرتضى منصور في مقطع فيديو من داخل نادي الزمالك، الأنباء المترددة حول منع دخوله النادي أو قيام شرطة العجوزة بدخول النادي ومنع الأعضاء من الجلوس.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أيدت حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك قبل أيام قليلة ماضية.