شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه فيروفيارو الموزمبيقى فى افتتاح بطولة الـ BAL لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء مباريات بطولة الـ BAL لكرة السلة ، و التي تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ، في الفترة من 26 أبريل وحتى 6 مايو ، بمشاركة فريق الأهلى .

ويلتقى اليوم الأهلى مع فيروفيارو الموزمبيقى ، في أولى مبارياته بالبطولة ، على رأس المجموعة التى تضم فرق كل من كيب تاون و بترو دى لواندا ، و سلاك الغينى ، و فيروفيارو الموزمبيقى وسيتى اويلرز .

ومن المقرر أن يقوم المطرب شاهين بإحياء حفل افتتاح بطولة أفريقيا كما يشهد حفل الافتتاح عددا من الفقرات الفنية المميزة، منها فقرة استعراضية لتريك ستار وفرق استعراضية.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء بحضور أوجستى بوش المدير الفني لسلة الأهلى ، و كذلك بعض نجوم الفريق ، لكشف تفاصيل الاستعداد لها ، حيث يسعى الفريق للتتويج بها ، لإكمال سلسلة البطولات التي يتوج بها مع الخواجة الأسبانى .

و قام مسئولو النادى الأهلى بضم اكثر من محترف للمشاركة في البطولة مثل المالي درامان كامارا ، و الجنوب السوداني نوني أوموت .

ووقعت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، عقد شراكة مع الـBAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعة النيل الـ BAL دوري كرة السلة الأفريقي والمزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.

يذكر أن الزمالك توج باللقب الأفريقي الموسم قبل الماضى ، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى أقيمت تحت إشراف الـ NBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول في مايو العام قبل الماضى.