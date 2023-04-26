شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباراتى اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء مباراتين في الدورى المصري، حيث يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراتي الزمالك وسيراميكا بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، كما تنقل مباراة طلائع الجيش والمحلة.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة ، جمعها من الفوز في 6 مباريات ، وتعادل 12 مباراة وخسر 7 مباريات.

في مباراة أخرى، يستقبل فريق طلائع الجيش ضيفه غزل المحلة في السادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في مباراة قوية ومرتقبة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات والهزيمة فى 11 مباراة.