شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عزاء عبد الرؤوف عبد العزيز الحكم الدولي السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقام اليوم الأربعاء، عزاء عبد الرؤوف عبد العزيز الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام الرئيسية السابق، في مسجد ابي بكر الصديق في مساكن شيراتون.

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي وجميع العاملين، على نعي الحكم عبد الرؤوف عبد العزيز أحد رموز التحكيم المصرى وعضو لجنة الحكام الرئيسية السابق، وعلقت علي صفحة الاتحاد "داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..وإنا لله وإنا إليه راجعون " .

ورحل في الساعات الأولي من صباح أمس، عبد الرؤوف عبد العزيز الحكم الدولي الأسبق وعضو للجنة الحكام لسنوات عديدة ، ووالد الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف .