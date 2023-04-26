شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه ترتيبات الأهلى لمباراة الرجاء فى المغرب بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بمباراة الرجاء بملعب الأخير في المغرب يوم السبت المقبل بدوري الأبطال يأتي في مقدمتها خطة اللقاء المرتقبة والتشكيل الذي سيخوض به الفريق المباراة وتُشير الدلائل إلى أن الجهاز الفني لا يرغب في إجراء تغييرات كثيرة على تشكيل الفريق أمام الرجاء حيث تتجه النية للاستعانة بنفس اللاعبين الذين خاضوا لقاء الذهاب بالقاهرة باستثناء مشاركة حمدي فتحي بدلاً من عمرو السولية بخط الوسط.

وفاز الأهلي على الرجاء مساء السبت بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي فى ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، فيما تقام مباراة العودة السبت المقبل في المغرب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلي والرجاء فى المغرب بدوري الأبطال

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والرجاء فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المغرب، ومن المعروف أن التوقيت الصيفي سيتم تطبيقه مرة أخرى في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل أي يوم 28 أبريل، حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي عن طريق تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة.

كما تُشير الدلائل إلى أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق سيُشارك أساسياً في هجوم المارد الأحمر أمام لقاء الرجاء المغربي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الدفع بكهربا أساسياً في لقاء الحسم أمام بطل المغرب بملعبه السبت المقبل ، وشارك كهربا في التشكيل الأساسي للأهلي خلال مباراة الذهاب.

وإستقر مارسيل كولر على مواصلة الدفع بثنائية محمد عبد المنعم ومحمود متولي في خط دفاع الفريق أمام الرجاء بالمغرب السبت المقبل ، وشارك متولي بجوار عبد المنعم في لقاء الذهاب الذي أقيمت السبت الماضي بالقاهرة وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ، ورغم إرتكاب متولي عدة أخطاء في هذه المباراة إلا أن كولر يرغب في استمرار الدفع به في لقاء الحسم بالمغرب لثقته فيه.

وأشاد الجهاز الفني للأهلي بمستوى محمد الشناوي حارس الفريق في مباراة الرجاء المغربي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأوضح الجهاز الفني أن الشناوي قام بدور مؤثر وهام على الصعيد الفني والقيادي أمام الرجاء ، وأوضح الجهاز الفني أن الشناوي قدم عرض جيد وأنقذ مرماه من عدة فرص مُحققة خلال اللقاء ، وذهب إلى أن حارس الأهلي نجح في الذود عن مرماه ببراعة بجانب قدرته على توجيه زملاؤه على مدار الـ90 دقيقة.