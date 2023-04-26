مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مباريات مهمة اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري، والقنوات الناقلة لها.

ويتواجه مانشستر سيتي وأرسنال، بالدوري الإنجليزي ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد، وكذلك يستضيف تشيلسي نظيره برينتفورد.

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وبالدوري الإسباني يواجه برشلونة مضيفه رايو فاليكانو، وفي إيطاليا، ستقام مباراة إنتر وميلان ويوفنتوس في إياب نصف نهائي بطولة الكأس، والدوري المصري مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.

مباريات الدوري الإنجليزي

نوتنغهام فورست × برايتون (20:30 مصر، 21:30 السعودية) - beIN Sports HD Xtra 1

تشيلسي × برينتفورد (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports 3 HD Premium

وست هام يونايتد × ليفربول (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي × أرسنال (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports 1 HD Premium

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي × ألميريا (19:30 مصر، 20:30 السعودية) -

beIN Sports HD 2أتلتيكو مدريد × ريال مايوركا (19:30، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1سيلتا فيغو × إلتشي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 2رايو فاليكانو × برشلونة (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1برشلونة ضد رايو فاليكانو

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

إنتر ميلان × يوفنتوس (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - AD SPORTS Premium 1

مباريات اليوم في الدوري المصري

طلائع الجيش × غزل المحلة (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - OnTime Sports 1

الزمالك × سيراميكا كليوباترا (20:30 مصر، 21:30 السعودية) - OnTime Sports 1