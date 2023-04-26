شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف سيراميكا اليوم فى لقاء البحث عن الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في الثامنة والنصف مساء اليوم فريقا الزمالك وسيراميكا بإستاد القاهرة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى نظرا لمشاركة الفريق الأبيض وقتها في دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

يدخل الزمالك المباراة وفى جعبته 40 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب ، ويسعى الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز الأول له بعد التعادل في اللقاء الأول أمام المقاولون العرب بهدفين لمثليهما ، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ11 برصيد 30 نقطة ، ويحتاج أيضا التونسى معين الشعبانى إلى تغيير الصورة السيئة له مع فريقه والإبتعاد عن منطقة شبح الهبوط .

من جانبه عقد أوسوريو أكثر من جلسة مع لاعبي الزمالك وظهر عليه الشدة والحزم من البداية وذلك بتغيير موعد التدريب إلى التاسعة صباحا وفرض نوع من الإلتزام مؤكدا للجميع أنه سيواجه التأخير بغرامات قوية تصل للإبتعاد النهائي عن التشكيلة من أجل عودة الإنتصارات من جديد .

كما قام بإيقاف التدريبات أكثر من مرة لعلاج الأخطاء ، وعقد أكثر من جلسة مع المدافعين الونش وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغنى ومحمود شبانه لضبط المهام المطلوب تنفيذها خلال التدريبات بجانب كيفية التعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة استعدادا للمباريات المقبلة.

ويسعى أوسوريو لتحقيق أول انتصار له مع الفريق من أجل زيادة الثقة بينه وبين الجماهير البيضاء التي تنتظر تقييم المدير الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى في السوبر المحلى في الخامس من مايو المقبل بدولة الإمارات ، والتي يتمنى فيها الجماهير البيضاء الفوز من تحقيق بطولة خلال الموسم الحالي .

لذا فمن المقرر أن يقوم أوسوريو بإجراء بعض التغييرات التكتيكية خلال لقاء اليوم يأتي على رأسها إراحة الثنائى أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح المصابان حتى يكتمل شفائهما بشكل تام قبل لقاء السوبر على أن يتم الإعتماد على بعض عناصر الشباب للإستفادة منهم أيضا أمام الأهلى .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك اليوم مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى أمامه الرباعى حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش وحاتم سكر وفى الوسط نبيل دونجا ومحمد عبد الغنى وإبراهيما نداى وفى الأمام سيف جعفر وسيد نيمار وناصر منسى .

في المقابل يخوض معين الشعبانى مدرب سيراميكا اللقاء ولا بديل أمامه سوى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعثر الفريق في اللقاءات الماضية دفعته للمركز الـ11 والإقتراب أكثر وأكثر من مناطق الهبوط بالرغم من وجود قائمة قوية تستطيع تحقيق نتائج إيجابية أفضل من ذلك .

لذا فقد حرص على الاجتماع بعناصر الخبرة وطالب اللاعبين بضرورة العودة لطريق الإنتصارات من أجل نيل ثقة مجلس الإدارة والإبتعاد عن الهبوط واللعب بهدوء في اللقاءات المقبلة .