شكرا لقرائتكم خبر عن "أسبوع" يفصل نجم فيوتشر عن العودة إلى القاهرة لاستكمال التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر، من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في قطر، حيث من المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة بعد أسبوع على أقصى تقدير، وذلك لاستكمال عملية التأهيل مع فريقه.

وفضل فيوتشر سفر عمر كمال إلى قطر لبدء البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة القطع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك لاستعادة جهود اللاعب في أقرب وقت.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد خاض 18 مباراة مع فيوتشر قبل تعرضه للإصابة، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً لزملائه بالفريق.

ويعتبر نجم فيوتشر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها علي ماهر المدير الفني للفريق، كما نجح عمر كمال في حجز مقعد أساسي بين صفوف منتخب الفراعنة خلال الفترة الماضية بعد تطور مستواه مع فريقه.