جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، والقنوات الناقلة، فيشهد عدة مواجهات نارية من العيار الثقيل، أبرزها مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا، بجانب مانشستر سيتي وآرسنال فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري.

اقرأ أيضًا..مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل والقنوات الناقلة



نوتنغهام فورست ضد برايتون الثامنة والنصف بتوقست مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية - beIN Sports HD Xtra 1

تشيلسي ضد برينتفورد العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت السعودية - beIN Sports 3 HD Premium

وست هام يونايتد ضد ليفربول العاشرة الا الربع بتوقيت مصر، الحادية عشر الا الربع بتوقيت السعودية - beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي ضد أرسنال العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN Sports 1 HD Premium



مباريات اليوم في الدوري الإسباني



خيتافي ضد ألميريا السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا السابعة و النصف



مباريات اليوم في كأس إيطاليا

بتوقيت مصر، الثامنة و النصف بتوقيت السعودية- beIN Sports HD 1سيلتا فيغو ضد إلتشي العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 2رايو فاليكانو ضد برشلونة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1برشلونة ضد رايو فاليكانو العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية



إنتر ميلان ضد يوفنتوس التاسعة بتوقيت مصر، الحاديوعشر بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1



مباريات اليوم في الدوري المصري



طلائع الجيش ضد غزل المحلة السابعة مصر - OnTime Sports 1

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا التاسعة والنصف بتوقيت مصر - OnTime Sports 1

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا