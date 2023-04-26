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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة -  تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، والقنوات الناقلة، فيشهد عدة مواجهات نارية من العيار الثقيل، أبرزها مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا، بجانب مانشستر سيتي وآرسنال فى ، بالإضافة إلى مباريات .

 

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نوتنغهام فورست ضد برايتون الثامنة والنصف بتوقست مصر، التاسعة والنصف بتوقيت - beIN Sports HD Xtra 1
ضد برينتفورد العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت السعودية - beIN Sports 3 HD Premium
وست هام يونايتد ضد العاشرة الا الربع بتوقيت مصر، الحادية عشر الا الربع بتوقيت السعودية - beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي ضد أرسنال العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN Sports 1 HD Premium


مباريات اليوم في


خيتافي ضد ألميريا السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا السابعة و النصف

بتوقيت مصر، الثامنة و النصف بتوقيت السعودية- beIN Sports HD 1
سيلتا فيغو ضد إلتشي العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 2
رايو فاليكانو ضد العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1
برشلونة ضد رايو فاليكانو العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية


مباريات اليوم في كأس إيطاليا


إنتر ميلان ضد يوفنتوس التاسعة بتوقيت مصر، الحاديوعشر بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1


مباريات اليوم في الدوري المصري


طلائع الجيش ضد غزل المحلة السابعة مصر - OnTime Sports 1
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا التاسعة والنصف بتوقيت مصر - OnTime Sports 1

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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