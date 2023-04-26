تشيلسي يستضيف برينتفورد في مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا تشيلسي ونظيره برينتفورد مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.



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ويواجه تشيلسي نظيره برينتفورد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فيما تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.



كما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز العاشر برصيد 44 نقطة بالمسابقة.

ترتيب الدوري الإنجليزي..

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