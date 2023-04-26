موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق برينتفورد ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.



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ويواجه تشيلسي نظيره برينتفورد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى إطار منافسات الجولة الـ 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة تشيلسي وبرينتفورد فى الدوري الإنجليزي الليلة، عبر شبكة قنوات بى إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports 3 HD Premium.



ويحتل فريق تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة، فيما يقع برينتفورد في المركز العاشر برصيد 44 نقطة بالمسابقة.

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