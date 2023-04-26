ليفربول ضيفًا ثقيلًا على وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدن بنادي ليفربول، نظيره وست هام، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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يخوض ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، فيما يقع وست هام في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة.

وتقابل فريقا وست هام ونظيره ليفربول في 123 مباراة، بمختلف البطولات عبر التاريخ، حيث استطاع الريدز تحقيق الفوز في 70 مباراة، وحسم التعادل بين الفريقين في 30 لقاء،و تلقي وست هام الهزيمة في 23 مواجهة.

ترتيب الدوري الإنجليزي..

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