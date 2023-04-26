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موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة -  يواجه نظيره وست هام، مساء اليوم، على ملعب "لندن الأولمبي"، فى المباراة التى تجمع الفريقين، بالجولة الـ 33 من بطولة الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

 

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ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى ليفربول مباراة خارج الديار أمام وست هام، فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت .

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول أمام وست هام الليلة في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بى إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها beIN

Sports 2 HD Premium.

 

ويدخل ليفربول محتلا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، فيما يقع وست هام في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة.

 

وتقابل فريقا وست هام ونظيره ليفربول في 123 مباراة، بمختلف البطولات عبر التاريخ، حيث استطاع الريدز تحقيق الفوز في 70 مباراة، وحسم التعادل بين الفريقين في 30 لقاء،و تلقي وست هام الهزيمة في 23 مواجهة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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