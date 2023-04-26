شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى لمعسكر أبريل.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اليوم الأربعاء، قائمة المنتخب لمعسكر أبريل الذى ينطلق غدا ويستمر لمدة أربعة أيام استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وينتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم في معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها في المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين، وهى البطولة التي يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى أولمبياد "باريس 2024" بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا في الملحق على تذكرة التأهل الرابعة.

وطلب روجيريو ميكالى، من اتحاد الكرة خوض مباراتين وديتين إفريقيتين ضمن خطة الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تقام بالمغرب يونيو المقبل، و دخلت إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة، فى مفاوضات مع الاتحاد الكونغولي من أجل الترتيب لمباراة ودية بين المنتخب الأولمبي الكونغولي مع نظيره المصري خلال المعسكر المقبل.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نهائيات أمم افريقيا بالمغرب على حساب زامبيا، بعدما تفوق عليها بنتيجة 2 -0 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب في المرحلة الأخيرة بالتصفيات.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع الملحق المؤهل.