شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن مباراة الزمالك وسيراميكا المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

1 - موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في اختبار جديد للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض.

2 – ملعب مباراة الزمالك وسيراميكا

يحتض استاد القاهرة الدولى مباراة الزمالك وسيراميكا ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

3 - ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 24 مباراة، حيث فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 24هدفاً آخر.

4 - ترتيب سيراميكا في الدوري

يحتل فريق سيراميكا المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز أبناء معين الشعباني في 6 مباريات وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

5 - موقف زيزو قبل مواجهة سيراميكا

يُحيط الغموض بموقف أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، من المشاركة فى مواجهة سيراميكا، بسبب تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل في مواجهة المقاولون العرب الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

6 - تعليمات أوسوريو الأخيرة للاعبي الزمالك

تحدث أوسوريو مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في المباراة، والعمل على تحقيق الفوز وتعويض التعادل أمام المقاولون في اللقاء الماضى، مشدداً على تفادى ارتكاب الأخطاء حتى تعود الثقة للفريق في المرحلة المقبلة، وخاصة قبل مواجهة الأهلي في السوبر.

7 - القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة 19 من الدوري، في وجود مجموعة من أفضل المحللين الرياضيين.

8 - مكافآت خاصة للاعبى سيراميكا قبل مواجهة الزمالك

قرر مسئولو فريق سيراميكا تحفيز اللاعبين، برصد مكافآت استثنائية كبيرة، للاعبين فى حال الفوز على الزمالك فى مباراة اليوم.

9 – محمد عنتر يغيب عن سيراميكا امام الزمالك

يغيب محمد عنتر، عن سيراميكا أمام الزمالك،بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد، في مباراة الاتحاد السكندري، التي أقيمت الخميس الماضي، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

10 – نتيجة الدور الأول بين الزمالك وسيراميكا

فاز الزمالك على نظيره سيراميكا بهدفى التونسى سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح في الجولة الثانية، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولى في شهر أكتوبر الماضى.