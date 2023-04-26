موعد مباراة الأهلي والرجاء فى المغرب بدورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الرجاء المغربي فى دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التى تشغل اهتمام ملايين من عشاق القلعة الحمراء، باعتبار أن المباراة فاصلة وحاسمة فى تأهل بطل مصر لنصف نهائي البطولة القارية.

وفاز الأهلي على الرجاء مساء السبت بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي فى ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، فيما تقام مباراة العودة السبت المقبل في المغرب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلي والرجاء فى المغرب

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والرجاء فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المغرب، ومن المعروف أن التوقيت الصيفي سيتم تطبيقه مرة أخرى في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل أي يوم 28 أبريل، حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي عن طريق تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة.

الاهلي يخوض أخر مران بالقاهرة

وأدى الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة ظهر ، الثلاثاء، على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب؛ لخوض مباراة الرجاء المغربي ، وركز الجهاز الفني على الجانب البدني خلال التدريبات حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاض كل مجموعة تدريبات مكثفة داخل صالة الجيم، وجزءًا بدنيا داخل ملعب التتش، ثم أعقبها مشاركة جميع اللاعبين في تدريبات خفيفة بالكرة.

كما تم تخصيص برنامج استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد، فيما خاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.