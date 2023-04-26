شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الأهلى فى مايو.. السوبر و3 مؤجلات ومواجهتان محتملتان بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلى تحديات قوية خلال شهر مايو المقبل فى ثلاث مباريات مختلفة، سواء فى الدورى أو كأس مصر أو دورى أبطال أفريقيا حال نجاحه فى اجتياز الرجاء المغربى فى المباراة التى تجمعهما مساء السبت المقبل على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب دور الثمانية.

وكان الأهلى قد فاز على الرجاء المغربى بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب فى القاهرة يوم السبت الماضى ويحتاج للخروج بنتيجة إيجابية فى موقعة السبت المقبل لحسم الصعود إلى نصف نهائى أفريقيا.

مباريات الأهلى فى شهر مايو المقبل

الأهلى يلعب مع الزمالك 5 مايو فى السوبر المصرى بالإمارات فى السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

الأهلى يلعب مع حرس الحدود يوم 9 من شهر مايو المقبل فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة مؤجلة من الجولة 16 بالدورى

لعب دور الـ32 من كأس مصر خلال الفترة من 6 إلى 12 مايو "المباراة مهددة بالتأجيل حال صعود أى الفريقين لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية"

الأهلى يلعب مع بيراميدز يوم 13 من مايو المقبل فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الجولة 28 من الدورى "المباراة مهددة بالتأجيل حال صعود أى الفريقين لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية"

الأهلى يلعب مع إنبى يوم 23 من شهر مايو فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الجولة 29 من الدورى

الأهلى يلعب مع طلائع الجيش 26 مايو فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة مؤجلة من الجولة 22 بالدورى

الأهلى يلعب مع سيراميكا يوم 29 مايو فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة مؤجلة من الجولة 27 بالدورى

وحال صعود الأهلى إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا..

سيلعب ذهاب نصف النهائى أحد يومى 12 أو 13 مايو

سيلعب إياب نصف النهائى أحد يومى 19 أو 20 مايو