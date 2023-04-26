اليوم الحاسم.. مانشستر سيتي يواجه أرسنال في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، فريق آرسنال، في قمة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلعب المباراة على ملعب "الاتحاد"، معقل الفريق السماوي، في أبرز منافسات الجولة الـ 33 من "البريميرليج" موسم 2022/23.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب "الإمارات"، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

ويتصدر آرسنال ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بـ75 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، مع العلم أن الأخير لديه مباراتين مؤجلتين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق المباراة

يعلق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وأرسنال المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، روبن دياز، لابورت، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، إيلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، روب هولدينج، جابرييل، زينشينكو.

خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جابريل جيسوس.