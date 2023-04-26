شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحديا جديدا فى الثامنة والنصف مساء اليوم، عندما يلتقى مع سيراميكا فى استاد القاهرة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى نظرا لمشاركة الفريق الأبيض وقتها فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا مكون من..

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغنى - سيف فاروق جعفر

خط الهجوم: إبراهيما نداي - ناصر منسي - أحمد سيد "زيزو"

وتضم قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كلا من..

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.