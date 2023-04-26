شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يحرس عرين الأهلى فى 3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعوض على لطفى حارس مرمى الأهلى غياب زميله محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر فى 3 مباريات يخوضها الفريق الأحمر فى شهر مايو، بسبب الإيقاف بعد تعرض الأخير للطرد فى مباراة فريقه ضد سموحة بسبب التعدى بالضرب على أحمد حكم لاعب الفريق السكندرى فى آخر مواجهات الفريق الأحمر بالدورى.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، قبل أن يغلق صفحة دوري الأبطال ويعود لخوض مبارياته المحلية في كأس السوبر المصري ثم مباريات الدوري وكأس مصر في نسخته الجديدة.

ويلعب علي لطفي الثلاث مباريات التي يغيب فيها الشناوي والمقرر إقامتها ضد كل من حرس الحدود يوم 9 مايو والمؤجلة من الجولة 16 بالدورى، ثم ضد بيراميدز يوم 13 من مايو فى الجولة 28 من الدورى وأخيرا ضد إنبى يوم 23 من شهر مايو فى الجولة 29 من الدورى.

وحال تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز بسبب صعود أى الفريقين لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية سيستمر إيقاف محمد الشناوي ويستمر علي لطفي في حراسة عرين لأهلي في مباراته ضد طلائع الجيش يوم 26 والمؤجلة من الجولة 22 بالدوري.

وقررت رابطة الأندية المصرية إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه ضد سموحة بالجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.