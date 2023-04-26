موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بكأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي يوفنتوس أمام إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ضد يوفنتوس على أرض ملعب "جوزيبي مياتزا" في إطار مباريات إياب الدور نصف النهائي في بطولة كأس إيطاليا.

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ويسعى إنترميلان للوصول إلى نهائي الكأس من أجل حصد بطولة، بعد غياب عن آخر مرة توج بها بلقب الكأس بالإضافة إلى أن النيراتزوري حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بنفيكا بثلاثية لكل فريق في إياب ربع النهائي على

ملعب "جوسيبي مياتزا".فيما يدخل يوفنتوس في لقاء اليوم بمعنويات متراجعة بعد السقوط الأمام نابولي في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإيطالي على إستاد "آليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

تنطلق مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.