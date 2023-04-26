شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف موقف موسى والسعداوى من المشاركة أمام الإسماعيلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى المصرى عن مشاركة عمرو موسى مدافع الفريق بشكل طبيعى فى مباراة الإسماعيلى المقبلة رغم تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى، بينما سيغيب عمرو السعداوى عن المباراة المقبلة ضد الدراويش بسبب تراكم البطاقات الصفراء التى حصل عليها اللاعب.

وقرّر حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، استمرار المعسكر المغلق للفريق في برج العرب بعد التعادل السلبي مع البنك الأهلي، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة رابطة الأندية المصرية، وكان الفريقان قد تواجها قبل أسبوع في مسابقة الدوري، حيث انتهى اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لعلاج السلبيات التي ظهر بها الفريق خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى السعي لمصالحة جماهير المصري عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل سلبياً مع البنك الأهلي.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.