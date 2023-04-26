شكرا لقرائتكم خبر عن محترف الزمالك يحسم مصيره مع السلة بعد العودة من شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الأمريكى أوجى مايو محترف فريق كرة سلة الزمالك رجال، موقفه من التجديد للفريق خلال الساعات المقبلة، وبالتحديد عقب العودة من شرم الشيخ.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه قضى إجازته فى أسوان وشرم الشيخ، ومن المقرر أن يعود من شرم الشيخ غدا، على أن يعقد جلسة مع مسئولى الفريق بعد ساعات من العودة، لحسم موقفه سواء بالتجديد من عدمه.

وكشف المصدر أن اللاعب يفضل البقاء فى مصر فى ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة وهو ما يرجح كفة بقائه وتجديده.

وحقق الزمالك المركز الثالث في بطولة دورى السوبر، بينما حقق الجزيرة المركز الرابع، على أن يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى في نهائي البطولة المقرر له يوم 10 مايو المقبل.