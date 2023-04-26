شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى نظرا لمشاركة الفريق الأبيض وقتها في دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

مباراة الزمالك وسيراميكا الليلة ستحمل الرقم 7 فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن التقى الزمالك مع سيراميكا فى 6 مواجهات سابقة، بواقع 5 لقاءات فى الدورى بجانب مواجهة بكأس رابطة الأندية.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى كل مبارياته السابقة مع سيراميكا، بواقع 6 انتصارات من أصل 6 مباريات، وسجل أبناء ميت عقبة 13 هدفاً وتلقت شباكهم 4 أهداف.



تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا قبل مواجهة الليلة

من ناحية أخرى يخوض الزمالك تحديات قوية خلال شهر مايو المقبل، سواء فى الدورى أو كأس مصر، وأهم تحد بالنسبة للفريق الأبيض هى مباراة السوبر المصرى لأنها ستكون فارقة فى مشوار الفريق الأبيض الذى يرغب فى حسمها لتعويض النتائج السلبية خلال الموسم الحالى.

ويتواجد الزمالك فى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 6 مباريات، بينما ودع بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

مباريات الزمالك فى شهر مايو

الزمالك يلعب مع الأهلي في مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة

الزمالك يلعب مع الإسماعيلي يوم 13 مايو مؤجلة من الجولة 27 للدوري في السابعة مساء

الزمالك يلعب مع أسوان يوم 18 مايو في الجولة 28 للدوري في الثامنة مساء

الزمالك يلعب مع الداخلية يوم 22 مايو في الجولة 29 للدوري في التاسعة والنصف مساء

الزمالك يلعب مع طلائع الجيش 30 مايو في المباراة المؤجلة من الجولة 23 للدوري في الثامنة مساء

ومن المقرر إقامة مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة ما بين 6 لـ12 مايو، بينما تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 25 لـ30 من الشهر ذاته، ولكن لم تتم القرعة التي ستحدد منافس الزمالك في دور الـ32 ومن بعده دور الـ16.