شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الاجتماع الفنى قبل انطلاق كأس العالم لرماية الخرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى، منذ قليل، الاجتماع الفنى لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش بحضور حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وميليس جيراد المندوب ألفنى للاتحاد الدولى ومحمد وهدان مشرف من الاتحاد الدولى ومجدى لطفى مدير البطولة بالاضافة إلى الحكام واعضاء الدول المشاركة فى البطولة.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات أهمها اتباع قواعد ولوائح الاتحاد الدولى فى البطولة والتأكيد على الالتزام التام من الرماة بالبرامج الموضوعة خلال فعاليات البطولة.

ويقام فى السادسة من مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 25 أبريل حتى 5 مايو المقبل، وذلك بميادين مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وفود جميع الدول من خلال حفل فنى ضخم تم إعداده منذ فترة طويلة من أجل الخروج به بشكل مُشرف لمصر أمام دول العالم.

وأنهى الاتحاد المصرى للرماية برئاسة حازم حسنى كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة بطولة كأس العالم للخرطوش 2023 بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد حازم حسنى أن العمل داخل البطولة يجرى على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل التجهيزات لاستضافة بطولة كأس العالم وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوى مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية فى باريس 2024.

واكتمل أمس وصول جميع الوفود المشاركة فى البطولة، حيث تم استقبالها على أفضل صورة من خلال مسئولى الاتحاد المصرى للرماية برئاسة حازم حسني، ثم شارك غالبية الرماة فى التدريبات غير الرسمية والتى يتم خلالها فحص الأسلحة والتعود على ميادين الرماية.