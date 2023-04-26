شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 26 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضية المصرية اليوم الأربعاء 26 / 4 / 2023 العديد من الأخبار، منها الزمالك يستعد لمواجهة سيراميكا اليوم، وعلى لطفي يحرس مرمى الأهلي في 3 مباريات.

على لطفى يحرس عرين الأهلى فى 3 مباريات

يعوض على لطفى حارس مرمى الأهلى غياب زميله محمد الشناوى قائد الفريق الأحمر فى 3 مباريات يخوضها الفريق الأحمر فى شهر مايو، بسبب الإيقاف بعد تعرض الأخير للطرد فى مباراة فريقه ضد سموحة بسبب التعدى بالضرب على أحمد حكم لاعب الفريق السكندرى فى آخر مواجهات الفريق الأحمر بالدورى.

"أسبوع" يفصل نجم فيوتشر عن العودة إلى القاهرة لاستكمال التأهيل

اقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر، من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في قطر، حيث من المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة بعد أسبوع على أقصى تقدير، وذلك لاستكمال عملية التأهيل مع فريقه.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهددة بالتأجيل رغم تحديد موعدها الرسمي

حددت رابطة الأندية المصرية يوم 13 مايو المقبل موعدا لإقامة مباراة الأهلى ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

5 مايو قرعة بطولة أمم أفريقيا للمنتخب الأوليمبى بالمغرب

تقام يوم 5 مايو المقبل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأوليمبى بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

الزمالك يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

يلتقى فى الثامنة والنصف مساء اليوم فريقا الزمالك وسيراميكا باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى نظرا لمشاركة الفريق الأبيض وقتها فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

إقامة مباريات الدور قبل النهائى لكأس الرابطة فى الفترة من 25 حتى 30 مايو

حددت رابطة الأندية الفترة من 25 إلى 30 مايو موعدًا لمباريات الدور قبل النهائى لبطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2022 – 2023.

قمصان: الأهلى قادر على حسم موقعة العودة.. ونقدر قيمة وقوة الرجاء

تحدث سامى قمصان، مدرب الأهلى، عن تحضيرات فريقه لمواجهة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستجمعهما فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.