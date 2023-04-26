عبد الباقى جمال يعلن تشكيل المحلة أمام طلائع الجيش

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق المحلة، التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء اليوم أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر انطلاقها بعد قليل على استاد جهاز الرياضة.

وجاء التشكيل كالتالى..

حراسة المرمى .. عمرو شعبان.

خط الدفاع .. طارق سامى، مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، محمد بازوكا ، محمد جابر ، ابراهيما كونيه .

الهجوم .. جبريل اورك ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .

الاحتياطى .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، أحمد الشيخ ، محمود الحضرى ، كريم مصطفى ، حازم مرسى ، حميد ماو ، هانى عادل ، تشارلز باسى .

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 6 مباريات والهزيمة فى 11 مباراة.

وضمت قائمة غزل المحلة للمباراة وجاءت القائمة كالتالى : "حراسة المرمى: أحمد ميهوب، عمرو شعبان ، محمود الحضرى، وخط الدفاع: أحمد رضا ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، هانى عادل ، وخط الوسط: أحمد الشيخ ، ابراهيما كونيه ، إبراهيم عايش ، أحمد النادرى ، حميد ماو ، وفي الهجوم: كريم مصطفى ، حازم مرسى ، عبد الرحمن عاطف ، جبريل أوروك ، تشارلز باسى".

في المقابل لم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 18 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدورى أو كأس الرابطة أو البطولة العربية، وعقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعاً خلال الساعات الماضية استقروا خلاله على تجديد الثقة في عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة رغم تراجع في الدوري ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.