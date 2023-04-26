شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يعوض غياب السولية عن الأهلي أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن مباراة فريقه ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة.وتخلف عمرو السولية عن السفر رفقة بعثة الأهلي إلى المغرب أمس وتم استبعاده لظروف الإصابة.

ومن المقرر أن يعوض حمدي فتحي غياب عمرو السولية عن موقعة الإياب ضد الرجاء المغربي، بعدما تواجد فتحي على دكة البدلاء في مباراة الذهاب، فيما شارك أساسيا في منطقة الوسط الثلاثي عمرو السولية ومروان عطية واليو ديانج.

حدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا استشفائيا للاعبين ضمن فقرات المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم بالمغرب.

واستقر كولر على تخصيص فقرات بدنية واستشفائية يخوضها اللاعبون في مران اليوم وذلك للتخلص من إجهاد رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب، وفي إطار تجهيز الجميع للمباراة بالشكل المناسب.

ويؤدي الفريق مرانه الأول مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي؛ في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.