شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى إماراتى لتحكيم مباريات الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة عن تعيين طاقم تحكيم إماراتى لإدارة مباريات الدور النهائى من بطولة كأس مصر للرجال بين الأهلى والزمالك، للموسم الرياضى 2023/2022.

ووصل طاقم التحكيم، منذ قليل، إلى القاهرة، وذلك لإدارة مباريات النهائي التي ستنطلق غدًا الخميس، ويضم الطاقم الثنائي الإماراتي الحكم العالمي حامد الروسي، والحكم الدولي محمد الدولا.

ويعتبر ثنائي الحكام الإماراتي الذين سيديرون مباريات نهائي البطولة من أكفأ وأقوى الحكام العرب والعالميين حيث إنهم قاموا بتحكيم مباريات النهائي في بطولات العالم وفي الأولمبياد.

ويلتقي الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة، حيث تقام البطولة بنظام البلاي أوف.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراتين حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 27 إبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الجمعة الموافق 28 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية.

وحال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل.