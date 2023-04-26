شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسى: نحترم الرجاء المغربى وهدفنا التأهل لنصف نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد قندوسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن اللاعبين فى حالة تركيز شديد قبل مواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والمباراة تمثل خطوة مهمة فى مشوار المنافسة على اللقب.

وأوضح أن مباراة العودة لها حسابات خاصة، والفريق يكن كامل الاحترام لفريق الرجاء الذى يملك عناصر مميزة وخبرات كبيرة، وجاهزون لمواجهته.

وعن الحضور الجماهيرى فى ملعب مركب محمد الخامس الذى يستضيف المباراة قال الجزائرى قندوسى: بالتأكيد وجود الجماهير يمنح المباريات أجواء خاصة، وقد تعودنا على اللعب في حضور أعداد كبيرة كما حدث في مباراتي الهلال السوداني ولقاء الذهاب أمام الرجاء، وسيكون لدينا تركيز كبير خلال اللقاء.

وشدد لاعب الأهلى على أن الفريق يسعى بكل قوة من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائى، ومواصلة المشوار من أجل الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير.

وعبر قندوسى عن سعادته بالأجواء التى يعيشها داخل الفريق الأحمر، لافتاً إلى أن غرفة الملابس تشهد أجواء مميزة تساعد كل لاعب على بذل كل ما لديه.