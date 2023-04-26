لاعب الداخلية يجرى عملية جراحية الأسبوع المقبل فى عظمة الوجه

القاهرة - سامية سيد - يجرى عبد العزيز السيد لاعب الداخلية عملية جراحية فى مطلع الأسبوع المقبل، بعدما ما أثبتت الفحوصات التى خضع لها إصابته بكسر فى عظمة الوجه، وهى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة فريقه ضد بيراميدز نتيجة التحام قوى فى كرة هوائية مع على جبر لاعب الفريق السماوى.

وسيخضع اللاعب خلال عملية جراحية فى الوجه لرد الكسر وتثبيته خلال أسبوع، فيما سيغيب اللاعب عن المباريات لمدة 3 أسابيع.

وكان فريق الداخلية قد حقق الفوز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة وصل فريق الداخلية للنقطة 25 فى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 49 في المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاءين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.