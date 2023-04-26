شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلى يتقدم 34/53 على فيروفيارو ببطولة bal لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النادى الأهلى على نظيره فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 34/53 فى الشوط الاول من المباراة التى تجمع الفريقين على صالة حسن مصطفى.

وشهد الشوك الأول تقدم الاهلى على بطل موزمبيق، حيث انتهت الفترة الأولى 15/ 32 بينما انتهى الشوط 34/53 .

ويقع الأحمر على رأس مجموعة النيل والتى تضم بترو الأنجولى و سلاك الغينى، و اويلرز و كيب تاون .

وتضم قائمة الاهلى فى البطولة كلا من إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، عمر طارق، أحمد إسماعيل بالإضافة إلى المحترفين الأربعة تومسون ويبستر واوموت بالإضافة إلى كمارا.