شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل افتتاح كأس العالم للرماية بالمدينة الأولمبية فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية الخرطوش بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستضيف مصر البطولة فى الفترة من 25 أبريل الجارى وحتى 5 مايو المقبل على ميادين الرماية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ٤٥٠ رام ورامية من ٥٩ دولة.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة والشيخ سالمان حمود الصباح رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، والمهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية وميليس جيراد المندوبة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية.