شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم سيراميكا بزيزو والجزيرى ونبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيرى – يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.