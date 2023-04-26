شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة المطروحى يكشف حقيقة إسناد مهمة قطاع الناشئين للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة المطروحي، عبر صفحته الشخصية، عدم إسناد مهمة قطاع الناشئين بالنادي لأي مستثمر.

وكتب حفيظ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أن حتى هذه اللحظة لم يتم إسناد مهمة قطاع ناشئين وبراعم نادي الجزيرة بمطروح لأي شخص أو كيان".

وأضاف رئيس النادي المطروحي:" أي شخص يتعامل او يتحدث نيابة عن النادي لايمثل إلا نفسه فقط والنادي غير مسؤول".

تابع: "سيتم الإعلان عن المسؤول عبر صفحة النادي الرسمية، عقب الانتهاء من دراسة بعض العروض والسير الذاتية".

ويسعى فريق الجزيرة المطروحي في تحقيق إنجاز الصعود إلي دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

كما يأمل مجلس الإدارة برئاسة "حمدي حفيظ" في التعاقد مع لاعبين على مستوي عالي، لتحقيق حلم الصعود، وتحقيق رغبة جمهور الفريق.

وكان حقق النادي إنجاز الصعود لدوري الدرجة الثانية خلال مرتين، في مواسم 2018، و2020.