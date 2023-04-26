شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم فيروفيارو 74/92 ببطولة bal لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سلة الأهلى رجال على نظيره فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 74/92 فى المباراة التى جمعت الفريقين على صالة حسن مصطفى ببطولة bal والتى تستمر فعالياتها حتى السادس من مايو المقبل .

وشهدت المباراة تقدم الاهلى على بطل موزمبيق فى كل الفترات، حيث انتهت الفترة الأولى 15/ 32 بينما انتهى الشوط 34/53 ، والفترة الثالثة 76/58 والرابعة 74/92

ويقع الأحمر على رأس مجموعة النيل والتى تضم بترو الأنجولى و سلاك الغينى، و اويلرز و كيب تاون .

وتضم قائمة الاهلى فى البطولة كلا من إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، عمر طارق، أحمد إسماعيل بالإضافة إلى المحترفين الأربعة تومسون ويبستر واوموت بالإضافة إلى كمارا