الدوري المصري.. تشكيل الزمالك وسيراميكا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن تشكيل الفريق الأبيض الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا، المقرر انطلاقها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيبدأ الزمالك مواجهة سيراميكا بالتشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيرى – يوسف أسامة نبيه

ويجلس على على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

على الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- سيف تقا -أحمد بيكهام.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عادل - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - رجب نبيل - محمد توني - جابريل شيكودي - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد هاني - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.