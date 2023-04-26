أتلتيكو مدريد يفوز على مايوركا في الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الدوري الإسباني.

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تفاصيل المباراة

تقدم ريال مايوركا في النتيجة عن طريق اللاعب ماتيا ناستاسيتش في الدقيقة 20، بينما تعادل رودريجو دي بول في النتيجة للأتلتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

وضاعف ألفارو موراتا النتيجة للروخيبلانكوس في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني، فيما سجب كاراسكو الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع أتلتيكو مدريد للنقطة 63 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 40 في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإسباني.

وكان سيميوني، المدير الفني للروخيبلانكوس قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

جيربيتش، في حراسة المرمى.

بينما في الدفاع يتواجد: كاراسكو- هيرموسو- فيتسيل- خيمينيز.

وفي الوسط: مولينا- ليمار- كوكي.

فيما يتواجد في الهجوم، كل من: دي بول- موراتا- جريزمان.

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