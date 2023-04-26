ليفربول يتعادل مع ويست هام في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول مباراة ليفربول وويست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويواجه ليفربول نظيره ويست هام على ملعب لندن الأوليمبي.

ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة ويست هام التي تقام ضمن منافسات الجولة 33 من البريميرليج.

وفاجئ البرازيلي لوكا باكيتا ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة 12 بصناعة ميكائيل أنطونيو ليمنح ويست هام هدف التقدم في وقت مبكر من الشوط الأول.

إلا أن الهولندي كودى جاكبو أدرك هدف التعادل سريعًا وعلى وجه التحديد في الدقيقة 18 بتمريرة

مساعدة من ألكسندر أرنولد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهد الشوط الأول تسديدة واحدة بين القائمين والعارضة لكل فريق.

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