مانشستر سيتي يتقدم على آرسنال بثنائية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته امام ضيفه آرسنال متقدماً بهدفين دون رد في المواجهة القوية التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ أيضاً.. مانشستر سيتي يتقدم بهدف مبكر أمام آرسنال

جاءت أحداث الشوط الأول قوية ومثيرة منذ صافرة البداية، حيث نجح مانشستر سيتي ومن أول محاولة هجومية في تسجيل أول أهدافه في الدقيقة السابعة بتسديدة أرضية متقنة من كيفين ديبروين.

سيطر مانشستر سيتي على ملعب اللقاء بعد الهدف بشكل واضح بينما تراجه آرسنال لأغلاق المساحات

في وسط ملعبه امام الهجوم المتواصل لأصحاب الأرض.

وأهدر ديبروين فرصة اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعد انفراده بالمرمى، وسدد ايرلينج هالاند أكثر من كرة خطيرة قبل أن ينجح جون ستونز في اضافة ثاني الأهداف في الدقيقة 48 لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 2-0.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا