مبابي مستاء من سان جيرمان لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قالت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لم يحقق مطالب لاعبه كيليان مبابي خلال مفاوضات تجديد عقده والتي تجعله مستاء و يفكر في الرحيل لريال مدريد وسط المغريات المتعددة

ولا يزال رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فالنتينو بيريز، يسعى للتعاقد مع كيليان مبابي، بالرغم من الصدمة التي تلقاها في العام الماضي.

وكان النجم الفرنسي قريبا من الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي، ولكن اللاعب غير رأيه في اللحظات الأخيرة، وجدد عقده مع باريس باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.

وقدم باريس، بعض المغريات من أجل الإبقاء على مبابي في "حديقة الأمراء"، كما فرض اللاعب نفسه بعض الشروط، والتي كان من بينها التعاقد مع مهاجم قوي يساعده على التألق والتطور.

وأكدت تقارير أن باريس سان جيرمان

لم ينفذ حتى الآن، طلب مبابي بالتعاقد مع اسم كبير، واكتفى باستعارة المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي، من ستاد ريمس، مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

ولم يقدم هوجو إيكيتيكي، البالغ من العمر 20 عاما، المستوى المنتظر منه مع الفريق الباريسي، واكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين، خلال 27 مباراة بجميع المسابقات.

بينما شارك كليان مبابي "24 عاما" في 38 مباراة بقميص الفريق الباريسي هذا الموسم في جميع المسابقات، وأحزر خلالهما 31 هدفا، وصنع 7 أهداف أخرى.