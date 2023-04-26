شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة 15 دقيقة بين كولر ولاعبى الاهلي.. وبرنامج استشفائى فى المغرب استعدادا للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق لمدة 15 دقيقة مع بداية المران الجماعي للفريق، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الأول للفريق بالمغرب الذي أقيم اليوم الأربعاء، للحديث مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون عن مباراة الرجاء وبعض النقاط الفنية المهمة الخاصة بالمباراة، والبرنامج التدريبي خلال الأيام القادمة.

فيما وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي برنامجا استشفائيا وبدنيا للاعبين في بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم الأربعاء بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، جميع اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بعضها بالكرة استمرت لمدة 40 دقيقة.

وحرص المدير الفني على تخصيص فقرات تدريبية بدنية واستشفائية، للتخلص من إجهاد السفر وكذلك الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق مرانًا قويًّا لرباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في إطار استعدادات الأهلي لمباراة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأدى رباعي حراس المرمى تدريبات بدنية مكثفة قبل أن يؤدي تدريبات متنوعة شهدت التركيز على العديد من الجوانب الفنية، لتجهيز جميع الحراس بالشكل المطلوب قبل المباراة.

كما قاد كولر اللاعبين في تقسيمة قوية في ختام فقرات المران الجماعي الأول للأهلي بالمغرب، والذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء في مباراة الإياب التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعد أن كان قد فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.