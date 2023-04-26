شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مقاطعة عين السبع يحتفى ببعثة الأهلى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، على استقبال بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، فور الوصول إلى ملعب العربي الزاولي، لخوض المران الأول في المغرب استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وحرص لحسينية على الترحيب بالغزاوي وبعثة النادي، مؤكدا اعتزاز مجلس المقاطعة بإقامة مران الفريق على ملعب العربي الزاولي، في ظل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي لدى جميع الأندية المغربية الشقيقة.

وقام رئيس مجلس المقاطعة بتقديم باقة من الزهور إلى الغزاوي، متمنيًا للبعثة أن تحظى بإقامة طيبة على هامش المباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعد أن كان قد فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.