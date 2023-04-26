شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلى: الفوز هدفنا فى كل البطولات.. وهذا سبب عدم مشاركة إيهاب أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى لفريق سلة الأهلى، أن الحضور الجماهيرى فى مباراة الفريق اليوم أمام فيروفيارو ببطولة bal لم يكن نفس عدد الجماهير فى نهائيات الدورى والكأس بالإسماعيلية، لكن التواجد الجماهيرى يدفع اللاعبين للعب أفضل وفى النهاية نشكرهم على وجودهم.

وعن عدم مشاركة إيهاب أمين قال بوش إن إيهاب كان يعانى من مشكلة عضلية بعد الكأس، لذلك يتدرب يوميا للعودة بشكل أفضل لياقة.

وتحدث بوش عن المحترفين قائلا: "إنهم يعرفون الأهلى من الموسم الماضى، وفى البطولة سيكون هناك تدرج للأعلى، لذلك نجحوا فى التأقلم وقدموا أداء جيدا فى المباراة مع انتظار المزيد".

وعن المنافسة بين الأهلى والزمالك فى مختلف البطولات قال إن الأهلى كفريق ليس له شأن بأى فريق آخر، فالأهلى هدفه المنافسة على البطولات.. الهدف الأول هو التأهل للمرحلة النهائية والهدف الأبعد هو الفوز باللقب".