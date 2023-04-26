الزمالك يهزم سيراميكا بهدف الجزيرى ويحقق فوزه الأول مع أوسوريو

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في الفوز على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى، أحرزه التونسى سيف الدين الجزيرى، وبذلك حقق الزمالك فوزه الأول مع مديره الفنى الجديد الكولومبى كارلوس أوسوريو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 43 نقطة وما زال فى المركز الرابع بجدول الدورى واقترب أكثر من وصافة جدول الدورى، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة ويزداد موقفه تعقيدا في جدول الترتيب.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- سيف تقا -أحمد بيكهام.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عادل - ميدو جابر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - رجب نبيل - محمد توني - جابريل شيكودي - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد هاني - ابراهيم ايولا - وايو كونستاتت.

الشوط الأول

بدأ الزمالك بهجوم ضاغط من الدقيقة الأولى بغية إحراز هدف التقدم، وفى الدقيقة الثانية تسنح أول فرص للفريق الأبيض من ضربة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ارتقى لها محمود حمدى الونش الذى وضع الكرة برأسه قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

حاول بعدها لاعبو سيراميكا امتلاك منطقة الوسط وتهدئة اللعب من أجل امتصاص حماس لاعبى الزمالك، في الوقت الذى اعتمد فيه لاعبو الأخير على الهجمات من الجانبين والتي جاءت من إحداها أول هدف للزمالك في الدقيقة 11 من عرضية متقنة للمتألق أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن، ارتقى لها التونسى سيف الدين الجزيرى برأسه قوية شاهدها محمد بسام في مرماه ولم يفعل أي محاولة للتصدى لها.

وقام لاعبو سيراميكا ببناء بعض الهجمات في الربع ساعة الثانية من اللقاء من أجل إحراز هدف التعادل ونجحوا في صناعة بعض الفرص التي مثلت خطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، قابله يقظة وحرص من مدافعى الزمالك.

انفتح اللقاء على المرميين وأصبحت فرصة هنا وأخرى هناك وفى الدقيقة 23 يحصل التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك على الكارت الأصفر بسبب تدخل قوى مع محمد شكرى لاعب سيراميكا.

وفى الدقيقة 33 أضاع محمد عادل مدافع وسط سيراميكا أخطر فرص فريقه عندما ارتدت له كرة من داخل منطقة الجزاء وهو على بعد خطوات، وأطلق كرة قوية بجانب المرمى وسط اندهاش الجميع بما فيهم اللاعب نفسه في أسهل فرص الشوط الأول.

هجمات قوية من جانب لاعبى سيراميكا الذين نجحوا في امتلاك منطقة الوسط بفضل تحركات ميدو جابر ومحمد إبراهيم ومحمد كناريا، بالإضافة لتحركات صلاح محسن في الجانب الهجومى والذى أضاع أخطر الكرات في الدقيقة 41 من انفراد كامل لمحمد صبحى ولكنه سدد الكرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحى ببراعة.

بعدها يحاول سيراميكا بناء الهجمات بينما يسعى لاعبو الزمالك للإعتماد على الهجمات المرتدة حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بإجراء اوسوريو المدير الفني للزمالك أربع تغييرات دفعة واحدة بنزول كل من حسام عبد المجيد وسيد نيمار وسيف جعفر ونبيل دونجا بدلا من محمد عبد الغنى وحمزة المثلوثى ومحمد أشرف وشيكابالا .

مال لاعبو الزمالك للعب على الكرات الطولية وخاصة من إبراهيما نداى الذى صال وجال في الجانب الأيمن وفى الدقيقة 52 يتصدى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا لهجمة خطيرة للزمالك عندما سدد يوسف أسامة مهاجم الفريق الأبيض كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من سيد عبد الله من جهة اليمين قابلها يوسف أسامة بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أبعدها حارس سيراميكا .

بعدها بدقيقة تسديدة قوية من زيزو تمر على يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفى الدقيقة 60 يتصدى محمد صبحى حارس مرمى الزمالك لتسديدة محمد متولي كناريا من على حدود منطقة الجزاء .

في الدقيقة 65 أجرى أوسوريو تغييره الأخير في الدقيقة بنزول محمد طارق بدلا من يوسف أسامة ، واستطاع لاعبو الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء تماما ودانت لهم السيطرة .

في الدقيقة 70 يقوم سيد نيمار بهجمة عنترية من الجانب الأيسر ويمر بشكل رائع ثم يرسل كرة عرضية قابلها سيف الجزيري برأسية مرت بعيدة عن المرمى ، بعدها بدقيقة تسديدة من أحمد سيد زيزو من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 73 يحصل سيف تقا مدافع سيراميكا على بطاقة صفراء بعد اعاقته لسيف الجزيري المنطلق بهجمة واعدة من جهة اليسار.

حاول لاعبو سيراميكا في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء خطف هدف التعادل من أجل انقاذ الموقف بإجراء عدة تغييرات من التونسى معين الشعبانى ولكنها لم تحدث الفارق الكبير ، في الوقت الذى ظهر فيه لاعبو الزمالك بكل يقظة من اجل إنهاء اللقاء بنفس النتيجة وتحقيق الثلاث نقاط قبل مواجهتهم المرتقبة امام الأهلى في السوبر المحلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل.