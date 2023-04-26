شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل فراعنة التنس إلى دور الثمانية فى بطولة أفريقيا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل لاعبو منتخب مصر للتنس للناشئين والناشئات إلى دور الثمانية فى بطولة أفريقيا تحت 16 عاما والمقامة حاليا فى الجزائر، وتستمر منافساتها حتى يوم 29 أبريل الجارى.

ويشارك فراعنة التنس بعدد 6 لاعبين ولاعبات هم كريم مبروك ومحمد ناصر وإياد عزت وجنى حسام وجيان إبراهيم وكارينا محمد تحت قيادة المدربين مينا ناصر ورنا ثروت.

وقدم فراعنة التنس أداء مميزا للغاية أمام منافسيهم، وتفوقوا بجدارة لاسيما اللاعبة كارينا محمد التى تغلبت على المصنفة الثانية للبطولة لاعبة زيمبابوى بنتيجة 4 / 6 و 6/ 2 و6/ صفر.

ويسعى ناشئو وناشئات فراعنة التنس الوصول إلى أبعد مدى فى البطولة الأفريقية والمنافسة على المراكز الأولى خارج الديار. ومن الجدير بالذكر أن اللاعبين واللاعبات يخضعون لبرنامج تدريبى بمركز تدريب اتحاد التنس.